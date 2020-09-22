Строительство школы на 1200 мест в Тюмени идет с опережением графика

В тюменской ЖК «Звездный» завершается строительство школы на 1 200 мест. Работы выполняются с опережением графика. Планируется, что учебное заведение откроется уже к началу учебного 2021 года.

«Сейчас на строительной площадке продолжается отделка фасада, монтаж внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Снаружи здания также идет благоустройство территории, устанавливаются бордюры, продолжаются работы по монтажу водоотводных люков», – рассказали в пресс-службе ГУ строительства Тюменской области.

Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров разделено на три блока для среднего и старшего звена, начальных классов и отдельно разместятся столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения. В школьном дворе расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.

«Эта школа - шестая по счету в Тюменской области, которая строится по типовому проекту. В 2018 году такая школа открылась в мкр Ямальский-2, в 2019 году две – в Тобольске и в Тюмени на улице Бориса Житкова. В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» завершено строительство такой школы в 4-м Заречном микрорайоне. Сейчас в Тюмени продолжается строительство таких школы в районе ЖК «Звездный» и в районе улиц Зелинского и Менделеева», – отметили в управлении.