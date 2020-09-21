Площадки Тюменского нефтегазового форума готовы к приему участников

Вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев провел онлайн-экскурсию по выставке Тюменского нефтегазового форума. 7-минутный ролик опубликован в Instagram-аккаунте чиновника.

Заместитель главы региона показал выставку инновационных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса. Площадь выставки составляет две тысячи квадратных метров, из них 1 300 «квадратов» – специально построенный выставочный павильон.

«Площадка набирает обороты. Для того, чтобы снизить риски, мы увеличили масштаб нашего шатра. Если в прошлом году он был 1 300 квадратных метров, то теперь – две тысячи. Это позволяет расширить проходы для соблюдения социальной дистанции», – отметил Андрей Пантелеев.

TNF-2020 стартует 22 сентября. До 24 сентября будет работать 35 различных онлайн- и офлайн-площадок. Ожидается, что в мероприятиях форму примут участие более 40 тысяч человек.

«Уверен, что ТНФ вновь станет серьезным импульсом для развития региональной экономики и отечественного нефтегазового комплекса. Приезжайте. Приходите на онлайн-площадку. Участвуйте», – отмечал ранее губернатор Александр Моор.

Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и министерство природных ресурсов РФ.