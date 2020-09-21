В Тюменской области высадили 6,5 тысячи хвойных сеянцев

В Винзилинском участковом лесничестве прошла акция по посадке леса «Сохраним лес» в поддержку национального проекта «Экология». На площади 1,4 га высажено 6,5 тысячи хвойных сеянцев.

В ней приняли участие директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов, директор ГКУ «Тюменское управление лесами» Николай Мальцев, директор ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Евгений Хмельков, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, руководитель Северо-Уральского управления Росприроднадзора Андрей Гуржеев, начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, представители компании «Роснефть-Уватнефтегаз», волонтеры ОНФ «Молодежка».

Николай Пуртова подчеркнул, что сохранение леса – очень серьезная экологическая задача: «Если не поджигать лес, не бросать горящие спички и окурки, не разжигать костры, после отдыха на природе убирать мусор и вывозить из леса – это уже важный вклад в то, чтобы в дальнейшем лес был здоровым. Каждому жителю нашего региона нужно понимать уровень своей личной ответственности. Хочу поздравить наших лесников, заслуженных ветеранов, в том числе молодое поколение, пожелать всем хорошего настроения, здоровья. Что бы ни случилось, мы вырастим лес на благо наших жителей. Большое спасибо вам за труд».

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит с 26 августа по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общества охраны природы.

«Организаторы планируют высадить 40 000 000 хвойных саженцев по всей России. В Тюменской области высадят более 70 000 саженцев в рамках акции «Сохраним лес». Посадки пройдут во всех районах области. В пяти районах акции уже состоялись – на площади 4,4 га участниками высажено около 20 000 хвойных сеянцев», – отметили в пресс-службе областного департамента лесного комплекса.