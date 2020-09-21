В Тюменской области предусмотрены дополнительные меры поддержки для переселяющихся из-за рубежа соотечественников

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» продлена до 2023 года. В регионе предусмотрены дополнительные гарантии и меры поддержки для социальной адаптации участников программы.

«В 2020 году были пересмотрены подходы к их предоставлению и взамен ранее установленных, введена единая мера поддержки – единовременная финансовая помощь на обустройство в период адаптации в территории вселения в размере 15 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. Единовременная финансовая помощь предоставляется однократно и только участнику программы, проживающему в территории вселения Тюменской области в течение первых двух лет со дня постановки на учет в УВМ УМВД России по Тюменской области», – рассказали в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

За предоставлением помощи участник программы может обратиться лично в ГАУ ТО МФЦ по месту жительства или в департамент труда и занятости населения Тюменской области (г. Тюмень, ул. Советская, д. 61). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (если документ составлен на иностранном языке, необходимо предоставить перевод документа, заверенный нотариусом); свидетельство участника программы; документ с указанием реквизитов счета участника программы, открытого в кредитной организации, и реквизитов кредитной организации (банковские реквизиты, выданные кредитной организацией в произвольной форме).