Школа социального предпринимательства Тюменской области возобновляет работу

В Тюменской области после снятия ограничительных мер возобновляет работу школа социального предпринимательства. Она стартует в Ишиме и селе Омутинское. Слушатели программы научатся разрабатывать маркетинговую стратегию, составлять бизнес-план, рассчитывать финансовую модель и познакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.

«Третий год школа социального предпринимательства показывает хороший результат: появляются нужные и важные для нашего региона проекты. Радует, что интерес к школе не угасает и новые идеи имеют возможность перерасти в нечто большее – социальный продукт, который направлен, в первую очередь, на общественное благо», – отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Обучение разработано Центром инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» по программе фонда региональных и социальных программ «Наше будущее». Проект уже реализован на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, а также в Исетском, Абатском муниципальных районах и городском округе Голышманово. Слушателями школы могут стать физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной сфере.

Школа социального предпринимательства стартует 24-25 сентября в селе Омутинское и 26-27 сентября в Ишиме. Обучение состоит из пяти обучающих сессий, по итогам которых ученики представят к защите свои бизнес-проекты. Участие в проекте бесплатное. Зарегистрироваться на обучение можно по телефонам: (34551) 5-15-95, директор представительства инвестиционного агентства Кирюшин Евгений (Ишим); (34544) 3-30-93, директор представительства инвестиционного агентства Пинигина Светлана (с. Омутинское).