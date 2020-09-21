Тобольский кадровый центр внедряет новые модели работы

Представители ВНИИ труда Минтруда России, преподаватели высших учебных заведений Москвы и специалисты-практики из московских центров занятости населения проводят занятия по повышению квалификации для сотрудников тобольского кадрового центра «Работа России». Учебный курс включает в себя дистанционные занятия и очный формат обучения.

«На занятиях специалисты ознакомятся с изменениями нормативно-правовой базы в трудовой сфере, требованиями профессионального стандарта, получат представление о системе независимой оценки квалификаций. Большое количество лекций и практических занятий посвящено современным формам и методам работы центров занятости, особенностям взаимодействия с различными категориями граждан, с работодателями, основам конфликтологии. После окончания курса слушатели пройдут аттестацию и получат удостоверения», – рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Эта работа ведется в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ранее специалисты кадрового центра «Работа России» Тобольска и Тобольского района прошли обучение принципам и инструментам «Бережливого производства» на базе «Фабрики процессов» в Тюмени.

«Тюменская область с 2019 года реализует региональный проект «Поддержка занятости», который включает в себя мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений», – напомнили в департаменте.