В Тюменской области стартовал онлайн-фестиваль детской книги и творчества

В Тюменской областной научной библиотеке стартовал онлайн-фестиваль детской книги и творчества «ИнтерКиндер». С 21 по 23 сентября гостей фестиваля ждут различные мероприятия, посвященные творчеству французских, немецких, итальянских писателей, знакомство с разными странами, их традициями и культурой.

«Например, путешествуя по Франции с Котом в сапогах, ребята вместе с настоящим шеф-поваром научатся готовить круассаны — любимое лакомство французских детей и взрослых, а затем отправятся на музыкальную «прогулку» по этой стране. В Италии, на родине Чиполлино, участников фестиваля научат мастерить удивительные украшения из макарон, пригласят принять участие в «Пиноккио стайл». А Германия удивит своими садами, в которых бутоны и лепестки цветов с помощью ребят превратятся в волшебную картину. Своими руками каждый сможет сделать традиционный немецкий сувенир – «Светофорного человечка Ампльманна», – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Кроме того, на фестивале пройдет онлайн-конкурс «МастерКиндер», по итогам которого самые активные участники получат подарочные сертификаты.

Ежегодная социально-культурная акция, посвященная детскому чтению, проходит в рамках национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Присоединиться к фестивалю можно на сайтах детской библиотеки им. К.Я. Лагунова, Тюменской областной научной библиотеки, на страницах фестиваля во «ВКонтакте» и Инстаграме.