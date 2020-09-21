Тюменские системы на базе искусственного интеллекта признаны лучшими в стране

В Красноярске состоялся финал ежегодного Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Четыре тюменских проекта стали призерами и победителями в своих номинациях, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

«Получить высокую оценку профессионалов и экспертов в сфере IT очень важно для дальнейшего развития наших проектов. Это стимул для покорения новых вершин и достижения целей. Реализуя в регионе национальный проект «Цифровая экономика», мы совершенствуем цифровые процессы, тем самым улучшая взаимодействие между гражданами и государством», – отметила директор департамента Мария Рудзевич.

Система видеонаблюдения Тюменской области с интеллектуальной видеонаналитикой признана лучшей в номинации «Безопасная городская среда», диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» – в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами». Третье место в номинации «Здравоохранение» заняла информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Проект «Цифровизация управления дорожной деятельностью» занял второе место в номинации «Управление транспортном и дорожным хозяйством». Кроме этого, в специальной номинации «Лучшая управленческая практика» Тюменская область заняла призовое место с проектом ««АИС «Мониторинг показателей цифрового неравенства».

Всего на финал конкурса было заявлено порядка 200 проектов из 58 регионов России.