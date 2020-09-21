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​Тюменские проекты стали победителями на конкурсе «ПРОФ-IT»

Тюменские системы на базе искусственного интеллекта признаны лучшими в стране

​Тюменские проекты стали победителями на конкурсе «ПРОФ-IT»
Фото: admtyumen.ru

В Красноярске состоялся финал ежегодного Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Четыре тюменских проекта стали призерами и победителями в своих номинациях, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

«Получить высокую оценку профессионалов и экспертов в сфере IT очень важно для дальнейшего развития наших проектов. Это стимул для покорения новых вершин и достижения целей. Реализуя в регионе национальный проект «Цифровая экономика», мы совершенствуем цифровые процессы, тем самым улучшая взаимодействие между гражданами и государством», – отметила директор департамента Мария Рудзевич.

Система видеонаблюдения Тюменской области с интеллектуальной видеонаналитикой признана лучшей в номинации «Безопасная городская среда», диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» – в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами». Третье место в номинации «Здравоохранение» заняла информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Проект «Цифровизация управления дорожной деятельностью» занял второе место в номинации «Управление транспортном и дорожным хозяйством». Кроме этого, в специальной номинации «Лучшая управленческая практика» Тюменская область заняла призовое место с проектом ««АИС «Мониторинг показателей цифрового неравенства».

Всего на финал конкурса было заявлено порядка 200 проектов из 58 регионов России.


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21 сентября в 19:59, просмотров: 265, комментариев: 0
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