Детская поликлиника Ишима стала удобнее для пациентов

В детской поликлинике Ишима модернизировали кабинеты узких специалистов и внедрены новые архитектурно-планировочные решения, которые сделают доступ и пребывание пациентов в медицинском учреждении комфортнее.

«Внедряя новые подходы к оформлению пространства, мы основывались не только на эстетике, важной частью было воздействие рисунков и цветов на состояние маленьких пациентов и их родителей. Дети не боятся идти на прием, родители и врачи знают, чем их можно отвлечь от процедур. Можно рассматривать красивые рисунки и рассказывать детям о сказочных героях, а можно просто посмотреть мультфильмы с больших экранов телевизоров», – рассказал заведующий педиатрической службой Александр Ходов.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области напомнили, что детская поликлиника Ишима участвует в проекте «Бережливая поликлиника», и все преобразования проходят по принципам бережливого производства в соответствии с новой моделью медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, что тоже является частью нацпроекта «Здравоохранение».