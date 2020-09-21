Тюменцам компенсируют потери от птичьего гриппа

В Тюменской области гражданам и предприятиям компенсируют стоимость птицы, изъятой в очагах птичьего гриппа. Решение принято на заседании президиума регионального правительства по инициативе губернатора Александра Моора.

«Размер компенсации будет определен на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы. В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Тюменскую областную думу», – сообщили в пресс-службе главы региона.

Птичий грипп у домашней птицы был зафиксирован на частных подворьях в Абатском, Сладковском и Бердюжском районах в начале сентября. В Казанском районе болели дикие лебеди. Случаев заражения людей в регионе не зафиксировано.