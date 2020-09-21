Онлайн-пользователям платформы TNF будет доступна почти полная деловая программа

К 21 сентября на онлайн-платформе Тюменского нефтегазового форума (TNF 2020) зарегистрировались более четырех тысяч пользователей. Каждый из них получит практически полный набор офлайн возможностей.

«Все они смогут в режиме реального времени присоединиться к онлайн-трансляциям деловой программы Форума, а также посмотреть их в записи. Также в онлайн-пространстве будет организована своя Выставка инноваций ТЭК, включающая около 20 экспонентов. Компании смогут презентовать свои услуги и продукты гостям онлайн-площадки, делиться с ними материалами, видеороликами. Гости, в свою очередь, смогут задавать интересующие вопросы и тут же получать на них ответы. Для особо активных пользователей онлайн-площадки организаторы совместно с партнерами Форума и онлайн-платформы подготовили несколько сюрпризов», – рассказали в пресс-службе Форума.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что онлайн-площадка TNF 2020 соберет множество участников. «Наш форум – живой организм. Мы видим, как здесь кипят споры и рождаются оригинальные идеи, завязываются деловые коммуникации, готовятся и заключаются важные контракты. Особая ценность ТНФ в том, что он давно превратился в крепкое связующее звено между малым и средним бизнесом и крупнейшими нефтегазовыми компаниями, а также между наукой и реальным производством <...> Уверен, что ТНФ вновь станет серьезным импульсом для развития региональной экономики и отечественного нефтегазового комплекса. Приезжайте. Приходите на онлайн-площадку. Участвуйте», – написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Форум TNF состоится с 22 по 24 сентября. Ожидается, что на 35 различных онлайн- и офлайн-площадках примут участие более 40 тысяч человек.

Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и министерство природных ресурсов РФ. Модератором пленарного совещания выступит президент ассоциации «Глобальная энергия», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев.