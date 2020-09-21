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​Работа с опережением

С начала года страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» помогли почти миллиону россиян пройти диспансерное наблюдение

​Работа с опережением

Подошёл к концу полугодовой отчетный период для страховых медицинских организаций. С января 2020 года среди застрахованных в «АльфаСтрахование-ОМС» насчитывалось 2,4 миллиона пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении. За полгода страховым представителям удалось связаться с миллионом из них, в результате чего 70% проинформированных прошли очередной осмотр у врача и получили необходимую помощь, несмотря на эпидемию COVID-19.

«Страховые представители активно работали с застрахованными лицами, состоящими на диспансерном наблюдении, особенно с бронхолегочными, эндокринологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, индивидуально информируя их о способах получения медицинской помощи в условиях пандемии, – рассказал Максим Соловей, директор Ханты-Мансийского филиала «АльфаСтрахование-ОМС». – В частности, немобильным пациентам, а также тем, кому по состоянию здоровья были противопоказаны осмотры в амбулаторных условиях, страховые представители помогли обеспечить плановые осмотры врачей на дому».

Диспансерное наблюдение предполагает осмотры врачами-специалистами (от 1 до 4х раз в год в зависимости от диагноза) пациентов с определёнными заболеваниями. Оно позволяет при необходимости скорректировать получаемую пациентом терапию и в динамике отслеживать важные показатели здоровья, чтобы не допустить развития патологий. Среди застрахованных с хроническими заболеваниями, подлежащих диспансерному наблюдению, наиболее пристально контролируются страховыми медицинскими организациями четыре группы: пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей и диабетом. Среди застрахованных в «АльфаСтрахование-ОМС»- 1,7 миллиона человек состоят на диспансерном наблюдении с диагнозами из этого списка

Сопровождение таких пациентов – одна из важных задач страховых медицинских организаций: необходимо индивидуально проинформировать пациентов, маршрутизировать их, а затем проверить, была ли ими получена вся необходимая медицинская помощь. Для связи с застрахованными страховые представители используют все каналы связи – звонки, смс-сообщения, мессенджеры, электронную почту. Для верификации проведения осмотров специалисты «АльфаСтрахование-ОМС» сравнивают два источника: полученные счета за медицинскую помощь и данные регионального информационного ресурса, куда списки всех диспансерных пациентов, посетивших врача, вносятся работниками медицинских учреждений.

«Многие застрахованные годами не обращаются за медицинской помощью, потому что не видят в этом смысла. Поэтому основная задача наших страховых представителей в этом вопросе – проинформировать таких пациентов о важности профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения , а так же рисках, связанных с отсутствием таковых, а затем отследить результат. Разумеется, страховые представители обращаясь к застрахованным, напоминая о необходимости сходить к врачу, учитывают высокий уровень недоверия пациентов и их родственников к любого рода звонкам и всегда готовы профессионально ответить на все возникшие вопросы» - заключил Максим Соловей.

Если у вас есть вопросы по организации медицинской помощи или ваши права в сфере ОМС нарушены, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям по телефону горячей линии 8 800 555 10 01. Страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» работают круглосуточно и без выходных.

Сейчас, во время пандемии новой коронавирусной инфекции, особенно важно иметь возможность быстро получить качественную бесплатную медицинскую помощь. Поэтому, если у вас еще нет полиса ОМС или вы хотите заменить бумажный полис на пластиковый, оформите заявку на сайте компании alfastrahoms.ru по телефону «горячей линии» или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

ООО "АльфаСтрахование-ОМС". Лицензия OС № 0193–01 от 03.08.2017 г в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно.

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21 сентября в 16:57, просмотров: 500, комментариев: 0
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