Химик Вил Мирзаянов, называющий себя разработчиком «Новичка», принес глубокие извинения Алексею Навальному

Один из предполагаемых разработчиков яда «Новичок» — бывший советский химик Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным, лечащимся сейчас от отравления. Ученый, который сейчас живет в США, обратился к политику в эфире телеканала «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке этого вещества, которым он отравился», — сказал он, отметив, что после создания яда посвятил свою жизнь борьбе с боевыми ядами.

В том, что Навальный отравлен именно «Новичком», у Мирзаянова сомнений нет: в 1993 году он встречал человека с аналогичными симптомами, тот тоже пострадал от этого яда.

При этом, говорит химик, теперешние симптомы политика говорят о том, что он справился с отравлением: «Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров».

Российская сторона достаточно оперативно отреагировала на выступление Мирзаянова: так, химик Леонид Ринг, которого также называют участником разработки «Новичка», рассказал РИА Новости, что его коллега к созданию яда никакого отношения не имеет.