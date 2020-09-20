Правительство России открыло авиасообщение с четырьмя странами

Возобновляется авиасообщение России с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Нур-Султан, Бишкек и Минск самолеты начнут летать с 21 сентября, в Сеул – с 27 сентября. Полеты будут выполняться раз в неделю.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», – уточнили в пресс-службе кабмина.

Ранее были сняты ограничения на авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией.

Россия закрыла границы в конце марта из-за распространения коронавируса.