16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0319   EUR  88,9578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Михаил Мишустин разрешил россиянам летать в Белоруссию

Правительство России открыло авиасообщение с четырьмя странами

​Михаил Мишустин разрешил россиянам летать в Белоруссию
Фото: pixabay.com

Возобновляется авиасообщение России с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Нур-Султан, Бишкек и Минск самолеты начнут летать с 21 сентября, в Сеул – с 27 сентября. Полеты будут выполняться раз в неделю.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», – уточнили в пресс-службе кабмина.

Ранее были сняты ограничения на авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией.

Россия закрыла границы в конце марта из-за распространения коронавируса.


нравится (0) не нравится (0)
20 сентября в 17:56, просмотров: 352, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 3617
  2. ​В Югре лечение от COVID-19 продолжают 607 человек 1221
  3. ​В Югру поступила первая партия вакцины против COVID-19 1110
  4. ​Стало плохо во время записи эфира: умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов 1063
  5. ​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам 908
  6. ​Тюменские хирурги удалили пациентке опухоль весом 35 кг 855
  7. ​Капремонт в Югре сбился с графика 751
  8. ​Синоптики предупредили югорчан о неблагоприятной погоде 717
  9. ​Югорчане потратили на страховку 11 миллиардов рублей 617
  10. ​В Тюмени открыли парк, посвященный 30-летию дружбы России и Кореи 570
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 12682
  2. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 9044
  3. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 8078
  4. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 6527
  5. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 6152
  6. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 5323
  7. Под Сургутом столкнулись три легковушки 5098
  8. ​В Ханты-Мансийске полицейские раскрыли кражу шашлыков с помощью собаки 4283
  9. Сургутянин пришел в банк с фальшивыми евро: хотел настоящие рубли 4094
  10. ​Семье умершего от отравления школьника в Сургуте оказывают психологическую помощь 3681
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 642010
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 268391
  3. ​Кто такой Зятек? 57061
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52439
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 32405
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30532
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 30067
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23246
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23063
  10. Слишком много истории?.. 22386

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика