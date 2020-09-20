В Тюмени во время открытия нового парка прошла благотворительная акция

В новом тюменском микрорайоне Алебашево открыли первый и единственный в стране парк дружбы между нашей Россией и Республикой Корея. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает пресс-служба главы региона.

«У Тюменской области и Республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Мы приложим для этого все усилия. А парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов», – подчеркнул губернатор.

Парк построен по инициативе и на личные средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева при поддержке властей региона.

В день открытия Александр Моор и другие почетные гости приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. «Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд «Ключ к жизни», задача которого обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира», – отметили в пресс-службе губернатора.

В этот же день высокопоставленный корейский дипломат и губернатор во время рабочей встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Корея.