16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0319   EUR  88,9578  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Стало плохо во время записи эфира: умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Ведущий программы «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни

​Стало плохо во время записи эфира: умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Фото: mihailborisov.ru

В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Ему стало плохо 19 сентября во время записи эфира программы «Русского лото». Борисова госпитализировали и ввели в искусственную кому. 20 сентября на сайте театрального института имени Бориса Щукина появилось сообщении о кончине 71-летнего артиста.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим...», – говорится в сообщении.

По данным Рен-ТВ причиной смерти телеведущего стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

Михаил Борисов много работал в театре и снимался в кино. С 1994 года он вел еженедельную программу «Русского лото».


нравится (0) не нравится (12)
Сегодня в 11:50, просмотров: 547, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:29
«Сгорел на работе». Искренние соболезнования родным и близким.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 9334
  2. Афиша Сургута на выходные 19-20 сентября 3105
  3. ​Навальный научился лайкать инстаграм 1127
  4. ​Борьба с коронавирусом, как и любой другой проблемой, у нас в России – это профанация 1054
  5. ​Опята колонизировали дерево // ФОТОФАКТ 719
  6. Я за концессию обеими руками, но мне жаль концессионера 678
  7. ​В Югру поступила первая партия вакцины против COVID-19 588
  8. ​В Югре лечение от COVID-19 продолжают 607 человек 574
  9. ​Стало плохо во время записи эфира: умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов 547
  10. ​Тюменские хирурги удалили пациентке опухоль весом 35 кг 425
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 641738
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 268321
  3. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52373
  4. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 9334
  5. Сургутнефтегаз сохранил лидирующую позицию в рейтинге крупнейших компаний страны 8968
  6. Евгений Дьячков: «Как ни странно, государство сдержало обещания о гарантированных выплатах в поддержку авиаотрасли» 6351
  7. Жители Сургута пожаловались на незаконный ларек 6286
  8. В Сургуте неизвестным веществом отравились два подростка 6009
  9. ​Наталья Комарова начала перетряхивать правительство Югры 5295
  10. Под Сургутом столкнулись три легковушки 5044
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 641738
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 268321
  3. ​Кто такой Зятек? 56895
  4. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 52373
  5. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 32255
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 30462
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 29995
  8. Десять сургутских спортсменов стали мастерами спорта 23211
  9. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 23026
  10. Слишком много истории?.. 22303

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика