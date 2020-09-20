Ведущий программы «Русского лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни

В Москве скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Ему стало плохо 19 сентября во время записи эфира программы «Русского лото». Борисова госпитализировали и ввели в искусственную кому. 20 сентября на сайте театрального института имени Бориса Щукина появилось сообщении о кончине 71-летнего артиста.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Он много работал - в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим...», – говорится в сообщении.

По данным Рен-ТВ причиной смерти телеведущего стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией.

Михаил Борисов много работал в театре и снимался в кино. С 1994 года он вел еженедельную программу «Русского лото».