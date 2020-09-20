После удаления гигантской опухоли тюменка скинула 35 кило

Жительница Тюменской области семь лет растили опухоль в своем животе и пришла за медицинской помощью, когда новообразование достигло веса в 35 кг. Хирурги Областной клинической больницы №1 провели 6-часовую операцию, чтобы спасти жизнь пациентки. Заведующий отделением торакальной хирургии №2 Вячеслав Иванов признался, что столкнулся с подобным впервые за 25-летнюю карьеру.

Женщина рассказала, что заметила неладное семь лет назад: живот начал увеличиваться в объеме. Обратиться за помощью ей мешал страх перед операцией. К врачам она пришла, когда стало совсем трудно наклоняться.

Лечение пациентки осложнялось ее габаритами: аппарата МРТ с таким диаметром тоннеля попросту не существует.

«Три хирурга ОК №1 – Вячеслав Вадимович Иванов, Евгений Леонидович Янин и Бахром Бахадырович Хашимов – на «отлично» справились с поставленной задачей. Миллиметр за миллиметром они полностью удалили опухоль, избежав при этом массивного кровотечения. Дело в том, что в забрюшином пространстве располагаются крупные кровеносные сосуды, питающие множество органов. Вероятность их повреждения была очень высока даже из-за объёма и подвижности самой опухоли. Однако профессионализм медиков и большой опыт проведения сложных и ювелирных по точности операций позволил избежать опасного осложнения. В этой уникальной операции блестяще сработала и анестезиологическая бригада! Удаление столь гигантской опухоли грозило серьезными нарушениями гемодинамики – организм мог просто не успеть привыкнуть к своему новому состоянию. Но и здесь специалисты ОКБ №1 не подкачали, обеспечив не только анестезиологическое пособие, но и безопасность пациента», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Стоит отметить, что благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» ОКБ №1 оснащена современным оборудованием, что позволяет успешно оказывать медицинскую помощь даже в таких сложных случаях.