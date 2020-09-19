Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Российский политик Алексей Навальный рассказал в своем инстаграме о том, как идет процесс восстановления после отравления.

Напомним, оппозиционер сравнительно недавно вышел из комы, при этом он был в тяжелом состоянии. Сам Навальный характеризует его так: «Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать». Теперь же знания и умения возвращаются: «Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: «О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел».

При этом, по словам политика, к нему вдруг пришли и такие умения, которых ранее не наблюдалось — за это он благодарит врачей клиники «Шарите»: «Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Напомним, что четыре дня назад Алексей Навальный впервые после момента своего отравления самостоятельно вышел в инстаграм — опубликовал фотографию и написал, что вышел из комы, научился дышать, но ничего остального особо не умеет. Отравление произошло 20 августа — на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо, самолет приземлился в Омске. Спустя несколько дней Навального транспортировали в Германию, где он сейчас и находится.