20 миллионов россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума

Число россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, постоянно увеличивается — об этом свидетельствует Росстат. Так, чтолько во втором квартале доля бедных выросла с 12,7 процента до 13,5 процента — это 19,9 миллиона человек. Заметим, что во втором квартале прошлого года этот показатель составлял 18,6 миллиона.

Напомним, что прожиточный минимум, о котром говорят специалисты Росстата, составляет 11 468 рубля на одного человека. Самый большой показатель — для трудоспособного населения (12 392 рубля). Для пенсионеров — 9 422 рубля, для детей — 11 423 рубля.