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​В Тюменской области до конца года заработают 37 ФАПов

В селах и деревнях тюменской области устанавливают ФАПы, закупленные по нацпроекту

​В Тюменской области до конца года заработают 37 ФАПов
Видео: vk.com/medicine72

До конца 2020 года в Тюменской области планируют открыть 37 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта. Утсанавливают в ходе реализации проекта по первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение». 12 ФАПов уже закуплены за счет федерального бюджета, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

«В smart-ФАПах есть все, что нужно для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактики. Имеются приемный, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты. Они оснащены аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, экспресс-анализаторами количества холестерина и сахара в крови и другим медицинским оборудованием. Кроме того, «умные» ФАПы оснащены доступом к сети интернет, поддерживают дистанционный обмен данными и дают возможность онлайн-консультирования», – рассказали в департаменте.

Шесть ФАПов будут установлены в Нижнетавдинском районе. Три из них уже открыты в деревнях Красный Яр и Новопокровка и поселке Карагандинском.


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Сегодня в 19:10, просмотров: 133, комментариев: 0
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