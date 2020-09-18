В Исетском лесничестве прошла акция «Сохраним лес»

В Исетском районе высажено 4 400 хвойных сеянцев. Акция «Сохраним лес» прошла в Южном участковом лесничестве Исетского лесничества, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

«Это нужное мероприятие. Несмотря на небольшое количество участников посадили все быстро», – отметил лесничий Исетского лесничества Сергей Унжаков, принявший участие в акции.

Также деревья высаживали инженер проектирования лесохозяйственных мероприятий Виктория Малакеева, начальник отдела привлечения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игорь Борисов, глава Исетского района Николай Теньковский, первый заместитель главы Федор Фомин, а также генеральный директор ООО «Техно-Модель» Марат Шакуров и сотрудники компании. Так как акция проходила на лесном участке, находящимся в аренде ООО «Техно-Модель», саженцы куплены за средства компании.

«Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке в поддержку нацпроекта «Экология». Цель акции — привлечь внимание к теме сохранения и восстановления лесов, борьбе с лесными пожарами. Организаторы планируют высадить 40 000 000 хвойных саженцев по всей России. В Тюменской области будет высажено более 70 000 саженцев на общей площади 23 га», – рассказали в департаменте лесного комплекса.

Мероприятия проходят с соблюдением всех необходимых мер безопасности.