В выставочном центре загородной недвижимости тюменцам будут оказывать полный спектр консультаций по малоэтажному строительству

В тюменском выставочном центре загородной недвижимости в районе Новопатрушево создадут условия для оказания услуг по решению вопросов малоэтажного строительства в формате единого окна. Тюменцы смогут здесь определиться с участком, решить вопросы инженерной подготовки, строительства и ландшафтного дизайна.

В результате планируется достичь главной цели создания экспоцентра: решить проблемы недостроев, некачественного строительства, представить надежные строительные решения, подходящие для региона.

В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области напомнили, что в регионе в 2020 году на различные государственные жилищные программы выделено порядка пяти миллиардов рублей: «Средства на улучшения жилищных условий получают молодые семьи, работники бюджетных организаций, переселенцы из аварийного жилья. Многие из них выбирают в качестве улучшения жилищных условий строительство дома».

«За 8 месяцев 2020 года 32 процента от общего ввода жилья в Тюменской области составило индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, большие средства выделяются на инженерную подготовку участков. За период карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мы наблюдали, что спрос на малоэтажное строительство увеличивается», — отметил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на Международном инвестиционном форуме PROESTATE.Live также акцентировал внимание на ажности развития индивидуального жилищного строительства.

Выставочный комплекс загородной недвижимости в районе Новопатрушево будет включать в себя 13 выставочных домов, выполненных под ключ по самым разнообразным технологиям. Кроме домов, на территории экспоцентра расположится большой выставочный банный комплекс, аллея с беседками и малыми архитектурными формами и садовый центр. Сегодня здесь завершаются подготовительные работы. К площадке уже подведены все основные сети, закончены проекты внутреннего обустройства, в финальной стадии находится работа по согласованию парковки. Проект реализуется при экспертном участии главного управления строительства Тюменской области, Тюменской областной думы, кадастровой палаты региона и других профильных структур.