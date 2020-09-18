Службеная собака раскрыла дело о краденных шашлыках в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске дело о краже 10 кг куриного шашлыка раскрыла служебная собака. Пес действовал оперативно, но преступники все равно успели пожарить все мясо.

О преступлении в дежурную часть сообщил пострадавший предприниматель. Злоумышленники унесли не только мясо, но и два шампура. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой.

«Собака взяла след и довела полицейских до гаражного кооператива, где находился подозреваемый. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения, который в содеянном признался. Молодой человек пригласил друзей провести вместе вечер и к появлению сотрудников полиции уже успел пожарить всё мясо», – рассказали в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Безработный свердловчанин заключен под арест. Ему грозит пять лет лишения свободы за кражу с проникновением в помещение.