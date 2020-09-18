В Госуслугах создан сервис, который позволит оценить качество горячего питания для младшеклассников

Родители учеников 1-4 классов российских школ смогут оценить качество питания на портале Госуслуг. Об этом заявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Для того, чтобы оставить отзыв, необходимо заполнить специальную форму обратной связи на портале. Отмечается, что сервис будет доступен только зарегистрированным пользователям.

«Эта инициатива станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через Госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также Аппарат Правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России», — прокомментировал директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Ответ на комментарии граждан будет поступать в личный кабинет в течение 15 дней.