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​В Тюменской области развивается семь интеграционных бизнес-проектов

Тюменские власти помогают местным бизнесменам развиваться, участвуя в партнерских проектах

​В Тюменской области развивается семь интеграционных бизнес-проектов
Фото: pixabay.com

В Тюменской области в рамках Года сельского предпринимательства развивается семь интеграционных проектов. Их суть в том, что бизнесмен вступают в сотрудничество с сильным игроком рынка, который развивает дело уже длительное время.

Так, в Абатском районе предприниматель Александр Трушников подключился к выращиванию кочанного салата «Айсберг». Интегратором выступила компания ООО «Прованс» – переработчик свежих салатов и овощей, осуществляющая свою деятельность с 2011 года.

«Основной бизнес Александра Трушникова – лесозаготовка, но данный проект очень заинтересовал предпринимателя, в нём он увидел возможность для развития нового направления бизнеса на селе. Представительство инвестиционного агентства в Абатском районе оказало активную помощь в старте нового направления бизнеса, помогло с оформлением документов. Предприниматель заручился поддержкой в виде договора с интегратором о закупе готовой продукции с фиксированной ценой», – рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Дмитрий Утьев.

В августе Александр Трушников посадил небольшую партию салата «Айсберг» – 18 тысяч семян с продуктивностью 0,5 кг. В последующие сезоны планируется нарастить объёмы, осуществлять посадку уже от 80 тысяч семян в один урожай. Предприниматель планирует приобрести поливальную систему, теплицу и организовать водоотведение. Полную реализацию данного проекта планируется завершить в 2021 году.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 40, комментариев: 0
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