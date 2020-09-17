Тюменские семьи с детьми оздоровились на черноморском побережье

В Тюменской области продолжает работать региональная программа оздоровления и реабилитационного лечения детей «Мать и дитя». В этом году в подшефном Черноморском районе Республики Крым отдохнули 1,6 тысячи жителей области.

«Программа организации отдыха детей Тюменской области реализуется с 2014 года, за это время в Черноморском районе Республики Крым отдохнули и оздоровились около 12 тысяч человек. Состоялось пять фестивалей методических идей «Дорогой открытий», в рамках которых курсы повышения квалификацию кадров прошли 125 специалистов и руководителей района, 25 молодых людей прошли подготовку вожатых и аниматоров. За летний сезон 2020 года организован отдых и оздоровление для 1665 человек, из них дети – 941, проведено пять оздоровительных смен по 14 дней на шести оздоровительных базах Черноморского района. Путевка предоставляется для семей бесплатно, за счет средств бюджета Тюменской области, проезд к месту отдыха – за счет собственных средств семьи», – рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

Президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова с рабочей поездкой посетила Черноморский район, чтобы проконтролировать ход реализации программы.

«Мы видим и чувствуем прогресс за годы нашей совместной работы и сотрудничества в части улучшения сервиса, обучения управленческих и педагогических кадров, подготовки вожатых и аниматоров. Мы рады, что льготная программа пользуется высоким спросом у населения области, при этом, мы можем уже уверенно говорить о том, что наши жители выбирают Черноморский район для семейного отдыха и за счет собственных средств», – отметила Лариса Шилова. Она также подчеркнула, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание организации детского отдыха, оздоровлению и укреплению здоровья юных жителей региона.