Югра стала лидером по росту числа «пьяных» ДТП в стране

За восемь месяцев 2020 года в Югре количество ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, выросло на 21,4 процента. Это самый большой рост в России. В целом по стране показатель снизился на 11 процентов. Статистику ГИБДД публикует «Коммерсант».

В этом году рост «пьяных» ДТП зафиксирован в 25 регионах страны. За ХМАО следует Воронежская область (+11,9%), Новосибирская область (+11,2%) и Москва (+7,6%). Общее число ДТП с погибшими и пострадавшими в России за восемь месяцев 2020 года снизилось на 11 процентов – до 91,1 тысячи. На дорогах погибли 9,7 тысячи человек (–5%), ранены 116 тысяч человек (–12,4%).

Еженедельно Госавтоинспекторы Югры выявляют десятки пьяных водителей. Только за минувшую неделю 138 автомобилистов попались нетрезвыми за рулем, двое из них попали в аварии. 6 сентября в Советском 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил Nissan об опору ЛЭП. В результате происшествия виновник получил травмы. 7 сентября пьяный 47-летний вартовчанин на ВАЗе протаранил шесть припаркованных машин.