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​ «ГидыTMN 55+» готовят уникальные экскурсионные маршруты

Гостям Тюмени доступны уникальные экскурсии с участниками проекта «ГидыTMN 55+»

​ «ГидыTMN 55+» готовят уникальные экскурсионные маршруты
Фото: admtyumen.ru

Участники социального проекта «ГидыTMN 55+» 17 сентября соберутся на вебинаре «Разработка новых экскурсионных маршрутов», который проведет для них тюменский гид Василий Бакшутов. Во время мероприятия планируется разобрать главные секреты составления туров, придумать необычные решения и обсудить современные креативные идеи в сфере туризма.

«Разработка маршрута — сложная многоступенчатая процедура. Очень важно найти удобный путь следования по основным локациям, расположить их в логическом порядке, чтобы в процессе рассказа гид не сбивался и мог удерживать внимание группы, правильно расставляя акценты на протяжении всего мероприятия. Именно это умение и развивают тюменские экскурсоводы 55+. Все, кто посещал и продолжает посещать встречи с ними, отмечали профессионализм, ораторские способности и умение по-настоящему завлечь аудиторию», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Сами гиды 55+ признаются, что стараются совершенствоваться: «Всегда тщательно отбираем материал, много времени проводим в библиотеках, архивах, находим уникальные, иногда даже секретные факты, разбираемся в истории родного края и, самое главное, рассказываем ее жителям и гостям Тюмени. Ждем всех на наши экскурсии!».

Присоединиться к онлайн-занятию могут все желающие: ссылку на вебинар разместят в официальной группе благотворительного фонда «Старшее поколение» во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что социальный проект «ГидыTMN 55+» соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.


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16 сентября в 16:38, просмотров: 110, комментариев: 0
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