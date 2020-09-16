Российским IT-специалистам заплатят 850 тысяч рублей за разработку решения, позволяющего прогнозировать цены на нефть

Во время XI Тюменского нефтегазового форума пройдет онлайн-хакатон «Нейронефть». С 18 по 23 сентября российские IT-специалисты будут разрабатывать решение, позволяющее прогнозировать цены на нефть.

«Участники разработают нейросетевое решение для анализа и прогноза курса цен на нефть марки Brent к доллару США. Победителей назовут 23 сентября. Команда разработчиков, которая представит лучший продукт, получит денежный приз. Общий призовой фонд проекта составляет 850 тысяч рублей», – рассказали в оперштабе правительства региона.

Регистрация на конкурс завершиться 17 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно здесь.

TNF 2020 состоится в Тюмени 22-24 сентября 2020 года. Главной темой пленарного заседания станут новые возможности индустрии. Организаторами форума выступают правительство Тюменской области и министерство природных ресурсов РФ. Модератором пленарного совещания выступит президент ассоциации «Глобальная энергия», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев.