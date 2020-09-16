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​Тюменские производители представят свои товары на ярмарке

В выходные в Тюмени состоится ярмарка местных товаров

​Тюменские производители представят свои товары на ярмарке
Фото: vk.com/tmninvest

19 и 20 сентября на рынке «Михайловский» в Тюмени пройдет ярмарка местных товаров «Покупай Тюменское». Здесь можно будет приобрести продукцию известных тюменских компаний, настоящие фермерские товары и промышленные товары, изготовленные в регионе.

«Уникальный ассортимент товаров, качественные продукты — вот далеко не всё, что ожидает гостей ярмарки. По специальным ценам можно будет приобрести обувь из натуральных материалов, сувениры, детские игрушки. Из фермерских продуктов можно будет приобрести молочную продукцию, мясные изделия, овощи и натуральное мороженое. Крупные тюменские производства порадуют вкусными пряниками, натуральной карамелью, молочными продуктами, натуральными мясными полуфабрикатами», – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Торговля будет идти с 11.00 до 19.00, а с 12.00 до 17.00 гостей ждут конкурсы и подарки.


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16 сентября в 12:59, просмотров: 25, комментариев: 0
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