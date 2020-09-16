В тюменских школах, детсадах и больницах дали отопление

В Тюменской области подготовка отопительных объектов к зиме идет в плановом режиме, все необходимые работы будут завершены в срок. Такие выводы сделаны по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе. Мероприятие провел заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, передает областной департамент общественных связей.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 95 процентов объектов социальной сферы. К теплу подключены 402 социально значимых объекта: школы, детские сады, больницы. К зиме подготовлены 1 273 котельных, 1 888 км тепловых сетей, 5 650 км водопроводных сетей, 1 774 канализационных сетей, 29 389 км электрических сетей и более 220 тысяч жилых домов общей площадью 45,9 миллиона квадратных метров.

Как сообщалось ранее, полностью завершена подготовка к отопительному сезону в десяти муниципалитетах.

На подготовку к отопительному сезону направлено четыре миллиарда рублей, 700 миллионов из них – средства областного бюджета.