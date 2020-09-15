В Инстаграме Навального была опубликована его фотография впервые с момента отравления

Оппозиционер Алексей Навальный впервые со дня своего отравления вышел в сеть. На его официальной странице в «Инстаграм» была опубликована фотография, где глава Фонда борьбы с коррупцией находится в палате в окружении семьи.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», – написал у себя на странице оппозиционер.

Напомним, что Навального отравили 20 августа. На данный момент глава ФБК проходит лечение в немецкой клинике, врачи которой уверены, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок».