Я ялуторовском селе строят школу искусств с концертным залом и автопарковкой

В селе Киёво Ялуторовского района завершается строительство детской школы искусств. На объекте идут пусконаладочные работы, готовятся документы на ввод здания в эксплуатацию.

«В здания переменной этажности общей площадью более 900 кв.м разместится концертный зал вместимостью 97 человек с костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством (живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой), а также помещения для обжига керамических изделий. Для посетителей на территории школы предусмотрена наземная автопарковка», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

Стоит отметить, что контракт на строительство детской школы искусств был заключен в сентябре прошлого года, срок работ по контракту составлял 14 месяцев.

В 2019 году «Киёвская детская школа искусств» отметила 30-летие. Ученики школы не раз становилась победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов.