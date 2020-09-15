Тюменские власти заключили очередное важное для экономики соглашение

Губернатор Тюменской области Александр Моор и президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимир Толкачев 15 сентября заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы, сообщает пресс-служба главы региона.

Компания «ГЕОТЕК Сейсморазведка» приняла приглашение правительства области войти в состав участников нефтепромышленного кластера, развитием которого региональные власти занимаются совместно с компанией «Газпром нефть». Также в планах создать тюменский завод специального геофизического оборудования, в состав которого войдут учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон.

«Рад видеть, что компания «ГЕОТЕК Сейсморазведка», несмотря на непростые сложившиеся условия в стране и мире, вызванные пандемией, готова к дальнейшему развитию и реализации новых проектов, особенно отрадно, что свои планы компания связывает с Тюменской областью», — отметил Александр Моор.