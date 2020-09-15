С 15 сентября в Тюменской области начали работать детские центры и МФЦ

В Тюменской области продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 сентября разрешено проводить конгрессы, для посещений открыты детские центры и МФЦ. Об этом сообщает оперштаб региона.

С сегодняшнего дня в городах и районах области можно проводить физкультурные и спортивные мероприятия, конгрессы и выставки, выезды официальных групп региона для участия в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней, выезды спортсменов на соревнования внутри страны. Также разрешена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе расположенных и на территории торгово-развлекательных центров. При всем этом необходимо исполнять рекомендации Роспотребнадзора.

«Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 сентября. По-прежнему жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», – подчеркнули в оперштабе.

По последним данным, в Тюменской области зарегистрировано 8 469 случаев COVID-19, 7 270 человек выздоровели.