Тюменцы могут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте

Городская поликлиника №1 организовала работу мобильного прививочного пункта. Сделано это из-за высокого спроса тюменцев на вакцинацию от гриппа. На этой неделе вакциномобиль работает в Тюмени на улице Газовиков №6/1. У входа в педиатрическое отделение Городской поликлиники №1 прививку можно поставить с 8 утра до 20 часов вечера до 18 сентября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

«Люди не проходят мимо, активно прививаются – более ста человек ежедневно. Это быстро, легко и доступно. Каждому вручаем сертификат о вакцинации, а информацию о пациенте передаём в его поликлинику», – рассказала главная медицинская сестра Городской поликлиники №1 Марина Грищенко, которая курирует работу мобильного пункта.

Поставить прививку от гриппа в вакциномобиле могут все желающие старше 18 лет бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, и заполнить согласие на прививку.

В Тюменской области за счёт средств федерального бюджета вакцинировано более 135 тысяч жителей, почти тысяча тюменцев привиты за счёт работодателя и личных средств.