Казанскую больницу оснастили современным оборудованием для проведения операций

Областную больницу №14 села Казанское переоснастили по национальному проекту «Здравоохранение». В медицинское учреждение поступила современная эдовидеохирургическая стойка, что позволит проводить лапароскопическии операции.

«Хорошо, что совершенствование сельской медицины продолжается, появляется новое высокотехнологичное оборудование. Без этого направления в хирургии будущего у сельской больницы нет. Раньше жителей района на операции такого рода направляли в областной центр. Теперь благодаря техническому переоснащению больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы доступность медицинской помощи для жителей района приблизим к месту их пребывания», – отметил говорит главный врач Областной больницы №14 в селе Казанское Рустам Абзалов.

Для работы на эндоскопическом оборудовании заведующий хирургическим отделением медучреждения Гайрат Абдиев прошел специальное обучение.

Первым пациентом хирурга стал 62-летний мужчина, которому требовалось удаление желчного пузыря. Послеоперационный период у него протекает гладко и безболезненно.

«После такой операции следов не теле практически не остается, а восстановление проходит в разы быстрее. Лапароскопия активно используется во всем мире. С ее помощью удаляют желчный пузырь, аппендикс. Наш следующий шаг – развитие малоинвазивной хирургии в гинекологии», – добавил Гайрат Абдиев.