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​Тюменскую молодежь познакомят с судьбами земляков, сражавшихся за Родину

В Тюменской области запустили масштабный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

​Тюменскую молодежь познакомят с судьбами земляков, сражавшихся за Родину
Фото: pixabay.com

В городах и районах Тюменской области до ноября 2020 года пройдет цикл культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий об истории сибирских дивизий. Проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуется патриотическим объединением «Честь имею» при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области.

«Цель проекта – познакомить молодежь с судьбами наших земляков, сражавшихся за Родину и мечтавших вернуться домой к своим близким. В августе уже состоялась презентация стационарной выставки, посвященной истории сибирских стрелковых дивизий, где гостям рассказывают о подвигах воинов-сибиряков, о том, как формировались дивизии, в каких сражениях участвовали, каких наград были удостоены. Выставка проходит на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Организаторы создали особую фотозону, стилизованную под солдатскую землянку военных лет, где можно примерить экипировку со снаряжением и почувствовать себя пехотинцем, разведчиком, стрелком или медсестрой Советской армии 1943 года», – рассказали в пресс-службе департамента культуры.

Кроме того, после выставки гостей ждет театрализованное представление в литературно-музыкальную гостиную «Фронтовой вальс».

Премьерные показы уже прошли в Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Нижнетавдинском районе. С сентября по октябрь в Тюменском, Казанском, Исетском, Ярковском и Викуловском муниципальных районах будет представлена передвижная выставка «Память», где гости увидят элементы экипировки и форменного обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, а также историческое стрелковое оружие.

Экскурсии по стационарной выставке на базе центра «Аванпост» будут проводиться до 1 декабря для всех желающих бесплатно, но по предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону: 94-61-63 или в официальном сообществе «Честь имею» во «ВКонтакте».


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14 сентября в 14:47, просмотров: 36, комментариев: 0
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