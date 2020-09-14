Техникумы Тюмени и Тобольска вошли в сотню лучших в стране

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса — МЦК, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства и Тобольский многопрофильный техникум вошли в топ-100 союза «Ворлдскиллс» по итогам 2019 года.

«Мы всегда делали ставку на молодёжь и с радостью поддержим их новые начинания. Ведь в таких достижениях заслуга наших молодых профессионалов и их опытных наставников, которые в очередной раз доказали, что Тюменский край — земля больших людей!» — прокомментировал достижение заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – это некоммерческая организация, основная цель которой состоит в популяризации рабочих профессий, а также в повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки. Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. Все колледжи, вошедшие в топ-100, уже получили в электронном виде сертификаты движения «Ворлдскиллс Россия», являющиеся знаком качества.