Муниципалитеты Тюменской области завершают уборку урожая

Сельхозтоваропроизводители Сладковского муниципального района завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур на общей площади 12 792 гектара.

С этим их поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор: «Первыми в области вы справились с важнейшей задачей — завершили уборку хлеба и зерновых. Почти 17 тысяч тонн зерна – хороший результат в аномально жарких и засушливых погодных условиях текущего года. Ещё одно доказательство того, что в регионе трудятся профессионалы, преданные своему делу. Огромная благодарность руководителям сельхозпредприятий. Вы смогли грамотно организовать работу коллективов, принять правильные и взвешенные решения, которые привели к успешному результату. Поздравляю аграриев Сладковского района. Спасибо за труд!».

В областном департаменте агропромышленного комплекса отметили, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в районе составил почти 16 тысяч 835 тонн бункерного веса, технических культур собрано 98 тонн бункерного веса.

Уборка урожая завершена в двух районах — Сладковском и Тюменском. В целом по региону работы выполнены на 90 процентов.