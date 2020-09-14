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​Александр Моор: В Тюменской области не должно быть сбоев при финансировании нацпроектов

Губернатор Тюменской области поручил обеспечить бесперебойное финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов

​Александр Моор: В Тюменской области не должно быть сбоев при финансировании нацпроектов
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области, по данным на 3 сентября, общий объем финансирования национальных проектов должен составить 19,1 миллиарда рублей, 9,5 миллиарда будет выделено из областного бюджета. Во время совещания, посвященного реализации национальных проектов, губернатор региона Александр Моор поручил обеспечить своевременное и бесперебойное проведение закупок и финансирование всех мероприятий в рамках их исполнения.

«Правительство России тщательно контролирует своевременность и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. В Тюменской области не должно быть сбоев, на это надо обратить самое серьезное внимание», — цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

Заместитель губернатора Владимир Сысоев доложил о предварительных итогах этой работы: «План по организации закупок за период с января по август выполнен на 99,6 процента. Общий объем закупок составил 9,2 миллиарда рублей. Контракты заключены по 29 региональным проектам на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей». Также он отметил, что по итогам закупочных процедур в этом году удалось сэкономить свыше 60 миллионов рублей.


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14 сентября в 21:44, просмотров: 135, комментариев: 0
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