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​Лукашенко встретится с Путиным тет-а-тет

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут в Сочи

​Лукашенко встретится с Путиным тет-а-тет
Фото: twitter.com/editor81584079

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет в Сочи: как передает телеграм-канал «Пул первого», он уже вылетел в Россию.

Предполагается, что они обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений». Немаловажно, что в сообщении пресс-службы Лукашенко сказано, что лидеры также «рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы» — таким образом официальные источники предпочитают обозначать нестихающие протесты населения.

Напомним, жители Белоруссии не согласны с результатами недавних выборов, по которым президентом становится вновь Лукашенко.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 226, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:39
Тут давеча, Светочка Тихановская заявила, что все договорённости, которые, будут заключены между Путиным и Лукашенко, «новой властью» будет отменены. Это к тому, что по поводу предстоящих договоренностей в Польше и Литве уже «забренчали» «мозгами» и затопали «ножками». Суркову и его команде, похоже, предстоит показать возможности России в этом процессе. А Светочке пора бы уже определиться и включить мозги и подумать о своём будущем, и о будущем своих детей в Белорусии, если она хочет жить в этой стране. Будучи в здравом уме. Я не думаю, что в душе она не осознаёт себя «политической проституткой» и разменной монетой в руках Польшы и Литвы. Тем неё менее, продолжает транслировать бред во имя интересов Польши и Литвы. Это игра феминисток ещё дорого обойдётся белорусскому народу. Похмелье будет тяжелым. Настанет конец коллективному безумию - «окончен бал, погасли свечи». У всякого процесса есть начало и есть конец. Это только у коммунистов было: «нет у революции начала- нет у революции конца!». Но коммунизма нет, поэтому после данной встречи может наступить «утро стрелецкой казни».

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