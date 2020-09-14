Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным тет-а-тет в Сочи: как передает телеграм-канал «Пул первого», он уже вылетел в Россию.

Предполагается, что они обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений». Немаловажно, что в сообщении пресс-службы Лукашенко сказано, что лидеры также «рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы» — таким образом официальные источники предпочитают обозначать нестихающие протесты населения.

Напомним, жители Белоруссии не согласны с результатами недавних выборов, по которым президентом становится вновь Лукашенко.