Губернатор Тюменской области оценил состояние спортивных и культурных объектов в селах Тюменского района

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тюменский район оценил состояние портивных и культурных объектов в селах. Глава региона побывал в каскаринском Центре культуры и досуга «Юность» и Центре физкультурной и спортивной работы «Олимпия» в Мальково, сообщает пресс-служба губернатора.

«Юность» обновлена в 2017 году на средства областного бюджета. С июня 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» ремонт здесь был продолжен. В результате каскаринцы получили современный центр культуры и досуга. Результат капитального ремонта губернатор назвал достойным.

Центр физкультурной и спортивной работы «Олимпия» в Мальково появился благодаря рейтинговому голосованию граждан и построен по проекту аналогичного спорткомплекса в Ярково.

«Здесь проходят как учебно-тренировочные занятия, так и занятия по месту жительства, условия позволяют проводить региональные и районные соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, лапте, дзюдо, борьбе, настольному теннису и другим видам спорта», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Александр Моор подчеркнул, что создание таких объектов позволит увеличить количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, которая поставлена президентом РФ в рамках национального проекта «Демография». «Принципиально важная задача регионального правительства и муниципальных органов власти - создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников всех возрастов в каждом городе и районе Тюменской области», – отметил губернатор.