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​Десять муниципалитетов Тюменской области полностью готовы к зиме

Подготовка к отопительному сезону в Тюменской области идет без перебоев

​Десять муниципалитетов Тюменской области полностью готовы к зиме

В Тюменской области завершается подготовка к отопительному сезону. Полностью готовы к зиме в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению. Об этом рассказал директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Антон Фирсов на заседании президиума регионального правительства.

«Работа по подготовке к отопительному сезону идет по плану. По данным на 1 сентября к зиме подготовлены 1 тысяча 273 котельных, 1 тысяча 888 километров тепловых сетей, 5 тысяч 650 километров водопроводных и 1 тысяча 774 километра канализационных сетей», – цитирует директора департамента ЖКХ пресс-служба губернатора.

Кроме того, в регионе сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы. Паспорта готовности к отопительному сезону уже получили более 80 процентов объектов социальной сферы региона. К теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.

На подготовку к отопительному сезону направлено четыре миллиарда рублей. Расходы областного бюджета составят 700 миллионов рублей, остальные средства – это затраты ресурсоснабжающих организаций.


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Сегодня в 21:23, просмотров: 167, комментариев: 0
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