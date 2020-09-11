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​В Тюменской области открылся четвертый Центр амбулаторной онкологической помощи

Жители Заводоуковска онкологическая медпомощь стала доступнее

​В Тюменской области открылся четвертый Центр амбулаторной онкологической помощи
Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №12»

В Тюменской области открылся четвертый Центр амбулаторной онкологической помощи – медицинская помощь стала доступнее жителям Заводоуковска. Центр оборудован на базе Областной больницы №12 по национальному проекту «Здравоохранение». Ранее такие же начали работать в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

«У онкобольных, которым показана химиотерапия, порой не хватает ни времени, ни сил на поездки в областной центр. Делая доступнее необходимую для многих онкобольных лекарственную терапию, мы работаем на снижение смертности от новообразований и повышение качества жизни пациентов с онкопатологиями. Все назначения, выбор препаратов, расчет доз и прочие нюансы химиотерапии, по-прежнему, централизованно курируется докторами «Медицинского города». Но выполнять сами процедуры теперь будут подготовленные специалисты в больнице Заводоуковска», – рассказал главный врач Областной больницы №12 Николай Сипачёв.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона отметили, что на диспансерном наблюдении Областной больницы №12 1 586 человек с онкологическими диагнозами. Получать лечение в центре Заводоуковска будут не только жители города, но и соседних Ялуторовского и Упоровского районов, где проживает чуть больше 2000 человек, больных раком.

Заводоуковский Центр амбулаторной онкологической помощи оснащен всем необходимым. Пациенты уже начали проходить здесь курсы химиотерапии. До конца 2020 года здесь планируют оказать химиотерапевтическую медицинскую помощь более чем 500 пациентам.

«Модернизация онкологической службы на этом не завершилась. В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта «Здравоохранения» планируется открытие пятого центра амбулаторной онкологической помощи – уже в Голышманово, также на базе областной больницы», – отметили в департаменте.

Фото: ГБУЗ ТО «Областная больница №12»


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Сегодня в 11:19, просмотров: 134, комментариев: 0
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