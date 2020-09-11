Сотрудники ГИБДД Сургута ищут женщину, которая сбила пешехода и скрылась с места ДТП

В Сургуте сегодняшним утром водитель сбил пешехода и скрылся. Теперь его ищут сотрудники городской ГИБДД.

Отмечается, что нарушителем могла быть женщина – так сотрудникам ведомства рассказали очевидцы. Предположительное транспортное средство: черная «Лада Веста». Инцидент произошел с 11:00 до 12:00 на нерегулируемом пешеходном переходе по проспекту Пролетарский, 5. Пострадавшим оказался мужчина 1992 года рождения

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение для обследования», – рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Госавтоинспекция Сургута обращается к очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой, сообщить какую-либо имеющуюся информацию по телефонам дежурной части ГИБДД: 76-10-01, 76-10-02 или по телефонам группы розыска ГИБДД: 76-10-47, 76-10-48.