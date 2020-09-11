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​Путину пришлось извиняться за вольности Марии Захаровой

Владимир Путин извинился перед президентом Сербии за пост Марии Захаровой на фейсбуке

​Путину пришлось извиняться за вольности Марии Захаровой
Коллаж: facebook.com/maria.zakharova.167

Скандальный пост представителя российского МИДа Марии Захаровой заставил президента России Владимира Путина извиниться перед резидентом Сербии Александром Вучичем. Об этом пишет РБК.

Напомним, что Захарова прокомментировала фотографию, на которой Вучич сидит перед президентом США Дональдом Трампом посреди Овального кабинета. «Если Вас позвали в БД (Белый Дом), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала дипломат, чем вызвала международный скандал.

Так, сербская сторона ответила, что даже в такой ситуации президент Вучич не сказал о России ничего плохого, напомнив о хороших отношениях двух стран и об отказе Сербии выполнять некоторые требования США, связанные с ослаблением связей с Россией.

Захарова пост отредактировала, добавив объяснение, что слова были неверно истолкованы: «Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо».

Впрочем, не убедила. Так, Вучич отреагировал на выпад Захаровой словами: «Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней. Я не буду объяснять чужой примитивизм», — его цитирует ТАСС. Российский же президент вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым вынуждены были приносить свои извинения, что подтвердили в Кремле.

«Наши дружеские, партнерские отношения, стратегического партнерства с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 67, комментариев: 0
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