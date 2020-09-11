Больше половины государств Земли смягчили ограничения на туризм

Более половины государств мира — 53 процента, устав от коронавируса, начали смягчать ограничения, связанные с поездками за границу.

По данным Всемирной туристской организации, послабления наблюдаются в 115 странах, но только два государства полностью отказались от ограничений. Большая часть из этого списка характеризуется высоким уровнем санитарно-гигиенической инфраструктуры; кроме того, в них фиксируются относительно низкие показатели прироста новых больных.

Россия — в этом списке, правда, к открытию границ у нас относятся с осторожностью: открывают постепенно. Так, в ближайшее время станут доступны поездки в Южную Осетию, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

43 процента стран Земли — то есть 93 государства до сих пор полностью закрыты для туристов.