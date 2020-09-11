Скончалась Дайана Ригг — девушка Бонда и интриганка Оленна в «Игре престолов»

Британская актриса Дайана Ригг умерла накануне на 83-м году жизни, сообщает InterMedia — причиной стало онкологическое заболевание.

На счету у Ригг немало ролей, однако как минимум две из них известны всему миру: в 1969 году она сыграла девушку Джеймса Бонда в единственной картине Бондианы с участием Джорджа Лейзенби (к слову, она стала единственной женой агента за всю его историю), в уже в XXI веке стала известна как леди Оленна Тиррел из «Игры престолов».

Ее последняя роль — в еще не вышедшем в прокат фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»: его можно будет увидеть в 2021 году.