Центры занятости Тюменской области оснастят видеокамерами с распознаванием лиц

102 новые камеры видеонаблюдения будут подключены к информационной системе «Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области» в начале октября 2020 года. Работы в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений» ведутся при непосредственном участии департамента информатизации региона.

«27 видеокамер установят и подключат на новом бульваре Белоусова в Ишиме, на котором сейчас завершаются работы по благоустройству. Установка камер позволит организовать обзорное видеонаблюдение, что обеспечит правоохранительным органам возможность получения оперативной обстановки с мест массового скопления людей. Также завершаются монтажные работы по установке видеокамер в 22 центрах занятости населения Тюменской области. Всего будет установлено 75 камер, из которых 43 будут подключены к подсистеме распознавания лиц», – рассказали в департаменте информатизации.

Информация с установленных камер будет передаваться в информационную систему «Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».